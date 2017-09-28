Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 28 сентября
28.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-28 13:47
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 28 сентября
Курс НБУ на 28 сентября. Доллар – 26,47 грн, евро – 31,08 грн.
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 28 сентября, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 9 копеек, до 26,47 грн.
Евровалюта подешевела на 1 коп. и составила 31,08 грн.
Российский рубль незначительно упал в цене – 0,456 грн.