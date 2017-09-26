Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 26 сентября
26.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-26 13:11
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 26 сентября
Наличный курс на 26 сентября. Доллар – 26,20-26,40 грн, евро – 31,00-31,48 грн
Средний курс доллара в банках во вторник, 26 сентября, составляет 26,15-26,35 грн, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки и продажи доллара подорожал на 5 коп.
Курс покупки евровалюты подешевел на 7 копеек, а на продаже – на 10 копеек. и составил 31,07-31,58 грн соответственно.
Курс российского рубля на покупке подорожал, в продаже не изменился – 0,424-0,460 грн.