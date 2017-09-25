Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 25 сентября

despravda | 25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-25 10:30

Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 25 сентября
Доллар – 26,15-26,35 грн, евро – 31,07-31,58 грн

Средний курс доллара в банках в понедельник, 25 сентября, составляет 26,15-26,35 грн, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки доллара подорожал на 5 копеек, а продажи не изменился.

Курс покупки евровалюты подорожал на 7 коп., а продажи – на 3 коп. и составил 31,07-31,58 грн соответственно.

Курс российского рубля на покупке подорожал, в продаже не изменился – 0,420-0,460 грн.

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