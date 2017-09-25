Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 25 сентября
25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-25 10:30
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 25 сентября
Доллар – 26,15-26,35 грн, евро – 31,07-31,58 грн
Средний курс доллара в банках в понедельник, 25 сентября, составляет 26,15-26,35 грн, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс покупки доллара подорожал на 5 копеек, а продажи не изменился.
Курс покупки евровалюты подорожал на 7 коп., а продажи – на 3 коп. и составил 31,07-31,58 грн соответственно.
Курс российского рубля на покупке подорожал, в продаже не изменился – 0,420-0,460 грн.