Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 22 сентября
25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-22 08:46
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 22 сентября
Курс НБУ на 22 сентября.
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 22 сентября. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 5 копеек – до 26,23 грн.
Евровалюта обвалилась на 21 коп. и составила 31,23 грн.
Курс российского рубля остался на отметке 0,45 грн.