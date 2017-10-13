Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 13 октября 2017

despravda | 13.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-13 09:51

Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 13 октября 2017
Курс НБУ на 13 октября. Доллар – 26,63 грн, евро – 31,57 грн.

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Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 13 октября, передает Rus.Media. Отмечается, что по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожает на 10 копеек – до 26,63 грн.

Курс евро вырастет на 19 коп. и составит 31,57 грн.

Курс российского рубля подорожает на 3 коп. и составит 0,461 грн.

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