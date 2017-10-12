Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 12 октября 2017
12.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-12 12:55
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 12 октября 2017
Межбанк открылся долларом по 26,57-26,60 грн., евро – по 31,53-31,56 грн
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Торги на межбанковском валютном рынке в четверг, 12 октября, открылись долларом по 26,57-26,60 грн, передает Rus.Media. В сравнении с курсом закрытия межбанке в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже не изменился.
Евровалюта в покупке и продаже подорожал на 4 коп. и составила 31,53-31,56 грн соответственно.
Курс российского рубля на покупке не изменился, а в продаже незначительно подорожал – 0,458-0,459 грн.