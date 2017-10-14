Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 11 сентября
14.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-11 10:02
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 11 сентября
Доллар – 26,07 грн, евро – 31,44 грн
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Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на понедельник, 11 сентября, передает Rus.Media. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 7 коп. и составил 26,07 грн.
Евровалюта подорожала на 32 коп. – до 31,44 грн.
Курс российского рубля немного вырос в цене – 0,457 грн.