Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 11 октября 2017
11.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-11 09:55
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 11 октября 2017
Курс НБУ на 11 октября. Доллар – 26,58 грн, евро – 31,36 грн
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на среду, 11 октября, передает Rus.Media.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожает на 3 коп. до 26,58 грн.
Курс евро вырастет на 18 копеек и составит 31,36 грн.
Курс российского рубля тоже несколько вырастет и составит 0,457 грн.