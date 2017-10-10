Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 10 октября 2017
10.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-10 09:43
Официальный курс гривны относительно иностранных валют на сегодня, 10 октября 2017
Курс НБУ на 10 октября. Доллар – 26,55 грн, евро – 31,18 грн
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Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 10 октября, передает Rus.Media. Отмечается, что по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевеет на 18 коп. – до 26,55 грн.
Евровалюта подешевеет на 12 коп. и составит 31,18 грн.
Курс российского рубля тоже немного снизится и составит 0,455 грн.