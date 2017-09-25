Официальный курс гривны на сегодня

despravda | 25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-24 09:26

Официальный курс гривны на сегодня
Основные курсы валют на 24 сентября

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает Rus.Media. со ссылкой на СМИ

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 сентября установлены на таком уровне:

26,237181 грн за доллар;

31,235364 грн за евро;

0,450540 грн за российский рубль;

35,398191 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 21 сентября с курсом валют сложилась такая ситуация: курс доллара вырос, евро подешевел, российский рубль стал дороже, а стоимость фунта стерлинга стала меньше.

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