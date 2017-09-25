Официальный курс гривны на сегодня
25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-24 09:26
Официальный курс гривны на сегодня
Основные курсы валют на 24 сентября
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает Rus.Media. со ссылкой на СМИ
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 сентября установлены на таком уровне:
26,237181 грн за доллар;
31,235364 грн за евро;
0,450540 грн за российский рубль;
35,398191 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 сентября с курсом валют сложилась такая ситуация: курс доллара вырос, евро подешевел, российский рубль стал дороже, а стоимость фунта стерлинга стала меньше.