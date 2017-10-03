Официально: Динамо засчитали техпоразку за неявку в Мариуполь
03.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-11 21:15
Официально: Динамо засчитали техпоразку за неявку в Мариуполь
КДК ФФУ принял решение относительно скандального матча 7-го утра УПЛ, который так и не состоялся.
В понедельник, 11 сентября, в киевском Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, передает Rus.Media.
Как сообщает пресс-служба ФФУ, КДК рассмотрел дело о неявке команд ФК “Динамо” (Киев) на матче Премьер-лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 против ФК “Мариуполь” и решил следующее: засчитать ФК “Динамо” (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3. Соответственно, ФК “Мариуполь” (основной команде, U-21 и U-19) засчитывается техническая победа со счетом 3:0.