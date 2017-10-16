Офицер боевиков застрелил беременную женщину, – Лысенко
2017-10-16 14:31
Офицер боевиков застрелил беременную женщину, – Лысенко
Офицер из числа боевиков застрелил беременную женщину в Брянке на Луганщине.
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Офицер из числа боевиков застрелил беременную женщину в Брянке на Луганщине.
Об этом сегодня сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает Rus.Media.
“На временно оккупированных территориях российские военнослужащие продолжают совершать тяжкие преступления в отношении гражданского населения. Этими выходными в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса застрелил женщину, которая находилась на четвертом месяце беременности”, – отметил Лысенко.
По информации спикера, террористы продолжают скрывать факты нарушений минских договоренностей, в частности по отводу вооружения и военной техники от линии соприкосновения.