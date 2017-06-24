Однодневный лагерь «G. L. O. W» собрал активных девушек Чернигова
Актуальные вопросы современности: «Кто такой лидер?», «Лидер и лидерство», «Управление и лидерство», «Способы повышения самооценки и самоуважения», «Качества лидера» обсуждали в Чернигове 22 июня девушки во время заседания однодневного летнего лагеря «G. L. O. W» (girls leading our world).
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
Мероприятие проходило в помещении Молодежного центра труда. Модератором мероприятия была волонтер Корпуса Мира США в Украине — Tracy Uriegas.
На первом этапе участники знакомились путем самопрезентаций – «Мои любимые черты внешности и что я хотела бы изменить», определяли способы повышения самооценки и самоуважения.
Во время второй части девушки дискутировали о качествах лидера, есть понятие «лидер» и «руководитель» тождественными и говорили о командной работе.
Создание проектов и выполнение тестовых заданий дало возможность определить личные лидерские умения и навыки, которые имеются и которые необходимо развивать каждой участницы для того, чтобы быть лидером.
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