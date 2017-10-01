Одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Левченко разочаровала поклонников
01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-01 08:35
Одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Левченко разочаровала поклонников
Как же так?!
Украинская спортсмена, чемпион юношеской Олимпиады-2014 в прыжках в высоту Юлия Левченко, которую определили в тройку самых сексуальных спортсменок нашей страны и считали завидной невестой, разочаровала своих болельщиков.
Об этом сообщает “Rus.Media”.
Левченко огорчила всех своих потенциальных женихов, выложив фотографию со своим избранником в одной из социальных сетей. Правда, 19-летняя спортсменка так и не уточнила, кем ей приходится мужчина на фото.