Одна из любовниц Хью Хефнера рассказала про разврат в особняке Playboy
2017-09-29 10:43
Одна из любовниц Хью Хефнера рассказала про разврат в особняке Playboy
Холли Мэдиссон поделилась всей правдой об этом месте.
Одна из бывших любовниц Хью Хефнера рассказала о вечеринках, которые устраивались в особняке Playboy, передает Rus.Media. Холли Мэдиссон поделилась всей правдой об этом месте.
Холли Мэдиссон рассказала о спальню покойного Хью Хефнера. Девушка утверждает, что в его комнате два огромных телевизора постоянно транслировали порно, а полуголые модели сидели возле него. При этом отмечается, что для создания эротической атмосферы они всегда были одеты в розовое белье. Основатель журнала Playboy вступил в интимную связь с моделями по очереди. При этом, у Хью Хефнера даже был свой определенный график. Холли Мэдиссон говорит, что понедельник был «Днем Мэнни». По вторникам муж уделял время своим сыновьям. В среду была особая «клубная ночь», когда девушки вместе с Хью Хефнером отправлялись в один из элитных клубов Лос-Анджелеса. В четверг у моделей был «выходной» и они могли заниматься своими делами. По пятницам была вторая «клубная ночь». На выходных Хефнер организовывал у себя в особняке шведский стол и просмотры фильмов.
Холли Мэдиссон рассказала, что даже при такой графике девушки старались строить свои отношения, и у них был бойфренды. Она также отмечает, что много моделей не приветствовали такой образ жизни. Некоторые пытались скорее покинуть неприличное место, а другие хотели изменить правила особняка.