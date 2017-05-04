Одиозные водители: что бывает, если не уступаешь дорогу
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Авария произошла в микрорайоне ЗАЗ. Водитель легковушки «Лада – Калина» выезжал со стороны супермаркета и не заметил Volkswagen-Т4. Тот двигался по главной дороге со стороны Александровки.
На место выехал экипаж патрульной полиции. Водители получили телесные повреждения. Очевидцы рассказывают, что водитель легковушки просто не успел завершить маневр, ведь микроавтобус двигался с избыточным скоростью. Однако виновных в аварии определит суд.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым