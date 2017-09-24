Одиозному сепаратистці прогнозируют дальнейший взлет карьеры
2017-09-21 08:58
Одиозному сепаратистці прогнозируют дальнейший взлет карьеры
Судя по тому, что суд тянулся три года и за это время ее не осудили, особых доказательств нет и судимость ей не грозит.
После того, как суд отпустил под домашний арест опальную экс-мэра Славянска Нелю Штепу, она намерена вернуться домой, однако не до города, который возглавляла, а в Званівку Донецкой области, где на нее уже ждет хорошая должность, передает Rus.Media.
Об этом пишет журналист Александр Билинский на своей странице в Facebook.
“Суд отпустил под домашний арест экс-мэра Славянска Нелю Штепу. И она уже едет домой, но не в Славянск, где была мэром, а в село Званівка Донецкой области, где построила особняк и все годы своего мэрства проживала”, – подчеркивает он.
Следовательно, по его словам, вполне вероятно, что в ближайшее время Штепа станет сельским головой Званівки.
На 29 октября 2017 года в Званівській территориальной общине назначены выборы. Это выборы в рамках объявленного курса на децентрализацию. Согласно решению ЦИК, в Донецкой области только в двух общинах – Званівській и Андреевской. А теперь оцените красоту игры. Не надо знать Штепу, чтобы понимать: она будет баллотироваться, ведь закон ей этого не запрещает, поскольку она является лишь обвиняемым. В итоге Званівка выберет Штепу своим сельским головой, – объясняет журналист.
Как отметил он, судя по тому, что суд тянулся три года и за это время ее не осудили, особых доказательств нет и судимость ей не грозит.
“Когда будут выборы в Славянске, она и там выиграет. С корабля на бал. Современная история Золушки – от императрицы-обладательницы к узнику и снова к императрице. Ну, собственно, та же история, что и у нынешнего генпрокурора Юрия Луценко”, – заключает Билинский.