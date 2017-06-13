Одинокий Козел ищет семью
Черниговские зоозащитники заботятся козлом. Его и пожилую козу оставили предыдущие хозяева еще зимой. Несколько дней они были закрыты в сарае, а потому козочка не выдержала и погибла голодной смертью: «Эти животные ранее принадлежали одной черниговской пенсионерке, – рассказывает зооволонтер Марина Постол. – В районе улицы Казацкой. Старушка частенько выгуливала своих животных на обочинах дороги, хотя сама жила в многоэтажном доме. И этой зимой заболела. Как нам удалось выяснить, пенсионерку забрали дети. Вместе с ней забрали и одну беременную козу. Парочку оставили в хлеву. Возможно, их подкармливали дети старушки ». Марина Постол рассказывает, что громкое блеяние соседи услышали уже на третьи сутки одиночества животных. Сообщили волонтерам. Теперь более полугода волонтеры организации «Зоошанс» кормят козлика. Сейчас своих новых временных хозяев он узнает и радуется новой порции капусты и яблок. Однако такое хозяйство волонтерам не под силу. Поэтому они хотят пристроить его к какому-то хозяйства. Нашли желающих в одном из реабилитационных центров для наркозависимых. Однако отвезти туда животное не могут. Не имеют специального транспорта. Животное массивная и в легковушку не поместится: «Мой прицеп разломился, и в свои« Жигули »я его никак не посажу, – жалуется Марина Постол. – В хлеву животное томится, и наше питание, которое мы можем ему предоставить, не очень подходит. Поэтому ищем благотворителей, которые помогли бы перевезти или забрали бы животное ». Марина Постол рассказывает, что таких больших животных ей еще не приходилось ухаживать. Обычно к зооволонтерив приносят птиц, черепах, собачек и котиков.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым