Один за всех: выпуск от 08.10.2017
2017-10-09 20:11
Один за всех: выпуск от 08.10.2017
10 лет назад женщина потеряла самое дорогое, что у нее было в жизни – младшую дочь Настю.
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Тот день героиня нового выпуска социального ток-шоу Светлана Петухова до сих пор вспоминает со слезами на глазах, передает Rus.Media.
10 лет назад женщина потеряла самое дорогое, что у нее было в жизни – младшую дочь Настю. Все эти годы мать жила только одной мыслью: как найти похищенную дочь и выяснить, что же произошло.
Проект – последняя надежда Светланы разыскать Настю. Журналисты программы Один за всех провели собственное расследование.
В студии Дмитрия Карпачева выяснилось, на самом деле девочка исчезла при загадочных обстоятельствах, какую шокирующую правду скрывает Светлана и почему ее встреча с дочерью может вообще не состояться.