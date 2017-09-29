Один миллион на сироту: ужасная статистика интернатной системы
Каждый ребенок-сирота или находится под родительской опекой, имела бы получать в год один миллион гривен. Именно такая сумма очевидна по статистике, приведенной представителем благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» Екатериной Залевской во время обсуждения стратегии реформирования интернатных заведений.
По данным общественных активистов, система интернатов больше напоминает насос для выкачивания бюджетных средств. Как пример, была приведена статистика 2015 года.
За этот год всего на интернатные учреждения Черниговщины было потрачено аж 233 миллиона гривен.
И это несмотря на то, что почти 85 % средств направляется на заработную плату и коммунальные услуги, остальное – по остаточному принципу – на детей.
В то время сирот и детей без родительской опеки по области было всего 12 % (255 детей) от общего количества детей интернатов. Остальные воспитанников нет родителей. То есть на 255 детей, которые реально имели потребность находиться в интернате, было выделено 233 миллиона. И все эти дети распределялись по 21 интернатном заведения области, а обслуживали их всего-на-всего больше чем 2 тысячи работников.
Если бы эти средства выделяли непосредственно детям-воспитанникам, то они давно были бы миллионерами.
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