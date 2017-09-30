Одесситы осудили аннексию Крыма и повесили возле консульства РФ чучело Путина
30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-29 18:11
Одесситы осудили аннексию Крыма и повесили возле консульства РФ чучело Путина
Жители Одессы пытаются привлечь внимание международного сообщества к проблемам аннексии Крымского полуострова.
Сегодня, 29 сентября, под стенами Генерального консульства РФ одесситы провели акцию протеста, приуроченную к годовщине запрета оккупантами крымскотатарского Меджлиса, передает Rus.Media. Во время акции повесили чучело Путина.
“В тяжелые времена крымские татары бок о бок с украинцами встали на защиту нашей страны. Мы поддержали наших братьев”, – заявили участники акции.
По словам организаторов, Украина помнит о всех граждан, независимо от национальности, мы будем защищать свои права и жизнь.