Одесситы осудили аннексию Крыма и повесили возле консульства РФ чучело Путина

despravda | 30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-29 18:11

Одесситы осудили аннексию Крыма и повесили возле консульства РФ чучело Путина
Жители Одессы пытаются привлечь внимание международного сообщества к проблемам аннексии Крымского полуострова.

Сегодня, 29 сентября, под стенами Генерального консульства РФ одесситы провели акцию протеста, приуроченную к годовщине запрета оккупантами крымскотатарского Меджлиса, передает Rus.Media. Во время акции повесили чучело Путина.

“В тяжелые времена крымские татары бок о бок с украинцами встали на защиту нашей страны. Мы поддержали наших братьев”, – заявили участники акции.

По словам организаторов, Украина помнит о всех граждан, независимо от национальности, мы будем защищать свои права и жизнь.

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