Одесса: без вести пропали дедушка с 4-летним внуком
2017-09-04 12:06
Одесса: без вести пропали дедушка с 4-летним внуком
Мальчика и пенсионера ищут.
В Одессе правоохранители разыскивают 68-летнего Александра Колкунова и его 4-летнего внука Даниила Коверза, передает Rus.Media.
Как стало известно в пресс-службе ГУ Национальной полиции Одесской области, пожилой мужчина вместе с мальчиком исчез в неизвестном направлении у дома № 3 на проспекте Академика Глушко, 2-го сентября.
Они должны были идти к фонтану на площади Академика Глушко, но где они сейчас – неизвестно.
Колкунов Александр Леонидович 1949 г., пенсионер, рост 178 см, вес 80-82 кг. На большом пальце левой руки татуировка «САША», на большом пальце правой руки артритная опухоль; волосы седые, короткие.
Был одет: рубашка белого цвета, шорты болотного цвета, туфли летние бежевого цвета.
Документов, средств связи и ключей при себе у мужчины не было. Меньше месяца назад перенес инсульт.
Вместе с мужем исчез его внук – Коверза Даниил Павлович, 2013 г., рост 110 см. Худощавого телосложения, волосы рыжие.
Мальчик был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом с синим фоном спереди, шорты серого цвета, босоножки оранжевого цвета, голубые носки.
«Мальчику – четыре года, а его дедушка месяц назад перенес инсульт. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, сообщить эту информацию в ближайшее отделение полиции», – обращаются правоохранители.