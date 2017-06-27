Одаренные дети Сиверщины отдыхают в туристическом городке (Фото)

magictr | 27.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Снова весело и шумно в туристическом городке близ Чернигова – в сек. Количевка. Здесь торжественно открылась вторая смена национально-патриотического профиля областной летней школы для одаренных и талантливых детей Черниговской области.

Праздник собрал вместе талантливую молодежь нашей области, среди которых победители ученических предметных олимпиад и конкурса защиты научно-исследовательских работ Малой академии. Лауреаты конкурсов, фестивалей, смотров и победители областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура-2017»).

Летняя школа – это не просто лагерь отдыха, это – прекрасная возможность отдохнуть в кругу друзей, оздоровиться, ознакомиться с туристическими тропами родного окраю. Это встречи с интересными личностями, игры, конкурсы, викторины. Это заряд бодрости на следующий учебный год.

Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала

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