Одаренные дети Сиверщины отдыхают в туристическом городке (Фото)
Снова весело и шумно в туристическом городке близ Чернигова – в сек. Количевка. Здесь торжественно открылась вторая смена национально-патриотического профиля областной летней школы для одаренных и талантливых детей Черниговской области.
Праздник собрал вместе талантливую молодежь нашей области, среди которых победители ученических предметных олимпиад и конкурса защиты научно-исследовательских работ Малой академии. Лауреаты конкурсов, фестивалей, смотров и победители областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура-2017»).
Летняя школа – это не просто лагерь отдыха, это – прекрасная возможность отдохнуть в кругу друзей, оздоровиться, ознакомиться с туристическими тропами родного окраю. Это встречи с интересными личностями, игры, конкурсы, викторины. Это заряд бодрости на следующий учебный год.
Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала
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