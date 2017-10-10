Очистить организм от паразитов. 5 доступных продуктов в борьбе с глистами
2016-08-21 23:36
Очистить организм от паразитов. 5 доступных продуктов в борьбе с глистами
В организме каждого человека живут паразиты, которые время от времени портят нам жизнь и вызывают болезни. Чтобы быть здоровым, нужно постоянно делать профилактику.
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Для этого лучше всего подойдут народные средства из известных большинству ингредиентов. Добавляй их в свои блюда, и ты уничтожишь вредных жителей твоего организма с легкостью! Мы предлагаем тебе изучить список из пяти продуктов, которые помогут справиться с этой проблемой.
Продукты для очищения от паразитов
Тимьян
Тимьян – это травянистое растение, которое используют для стимуляции вилочковой железы – главной железы иммунной системы. Чабрец заваривают с листьями эхинацеи для улучшения иммунитета. Масло тимьяна сокращает размножение паразитов, находящихся в желудочно-кишечном тракте.
Гвоздика
Гвоздику добавляют в блюда для вкуса. Но также следует знать, что она обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Также полезно и эфирное масло гвоздики используется для уничтожения яиц глистов. Считается, что гвоздика – это единственный натуральный продукт, способный уничтожать яйца почти всех паразитов.
Полынь горькая
Полынь используют для лечения заболеваний желудка, а также в борьбе против кишечных глистов. Он обладает сильными антимикробными свойствами. Его не рекомендуется употреблять беременным и кормящим грудью женщинам.
Чеснок
Все знают, насколько полезен чеснок в борьбе с паразитами. Перед ним не могут устоять никакие вирусы, грибки, бактерии и паразиты. Он даже выводит из организма тяжелые металлы. К тому же чеснок очень эффективно отпугивает кровососущих паразитов, например комаров, клещей и блох.
Имбирь
Имбирь хорошо борется с болезнетворными бактериями, обладает противовоспалительным и успокоительным эффектом, к тому же укрепляет иммунитет. Благодаря его способности бороться с паразитами, он часто используется для уничтожения глистов. Завари любимый чай и потри в него немного корня свежего имбиря.
Эти пять продуктов помогут тебе избежать проблем со здоровьем, связанных с размножением паразитов в организме. Лучше начать с профилактики, чем потом пить таблетки!
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