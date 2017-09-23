Очищение крови по рецептам тибетских монахов
2017-09-23 15:46
Очищение крови по рецептам тибетских монахов
Раскрываем тысячелетние секреты.
Согласно убеждениям тибетских врачей, начинать лечить любое заболевание надо с очищения крови и лимфы от продуктов обмена, передает Rus.Media. Это способствует не только скорейшему выздоровлению больного, но и предупреждение различных недугов.
В древнем медицинском трактате «Голубой берилл» важнейшая роль отведена описания свойств лекарственных трав. Секреты правильного использования растений монахи тщательно документировали и передавали последователям.
Рецепты тибетской медицины
Попробуй начать очищение крови и сосудов с 3 самых доступных и эффективных рецептов. Помни о том, что у каждого продукта есть свои противопоказания! Обязательно проконсультируйся с врачом, если ты беременна или есть проблемы с ЖКТ.
Настойка чистотела для очищения лимфы
Целебные свойства чистотела были известны не только тибетским ламам. Наши предки использовали это лекарственное растение. Настойка из чистотела поможет твоей лимфатической системе работать без сбоев и очистит ее от лишнего патогенного балласта.
Итак, траву чистотела измельчите, отожмите сок. Для приготовления настойки разведи 10 капель сока 70 мл медицинского спирта. Береги настойку в холодильнике. Принимай по схеме: перед завтраком — 1 капля, перед обедом — 2 капли, перед ужином — 3 капли и так далее… Каждый день увеличивай дозу на 1 каплю. Когда дойдешь до приема 15 капель перед ужином — начинай уменьшать на 1 каплю.
Имбирный напиток
Уникальная способность имбиря выводить из организма абсолютно все токсины (химические, пищевые, радиационные) используется и для очистки крови. Ежедневное употребление имбирного напитка благотворно скажется на общем самочувствии, поможет снизить вес и улучшить состояние кожи и волос.
10-20 г свежего имбиря или 1 ч. л. имбирного порошка, залей стаканом кипятка. Выдержи 10 минут, добавь 1 ч. л. меда и лимон по вкусу. Половину стакана выпивай утром натощак за 30 минут до еды. Вторую половину примени течение дня.
Чесночный эликсир долголетия
Что только не лечат чесноком! Его обеззараживающие и бактерицидные качества известны каждому. Чеснок способен в короткие сроки укрепить иммунитет, повысить обмен веществ, уничтожить паразитов. Тибетская медицина предлагает свой рецепт настойки чеснока для очищения крови и сосудов.
40 г измельченного чеснока помести в стеклянную емкость, залить 100 мл спирта или водки. Смесь убери на 10 дней в темное прохладное место. Процеди. Принимай по 10 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс очистки от 10 дней до 1 месяца.
Обязательно сохрани эти рецепты тибетских мудрецов и испытай, чтобы убедиться в их эффективности!