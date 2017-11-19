Очередной роман? Наталья Могилевская заинтриговала фото со “своим победителем”

despravda | 19.11.2017 | Социум | 1 комментарий

2017-11-19 16:19

Очередной роман? Наталья Могилевская заинтриговала фото со “своим победителем”
Похоже, что без романа у Натальи Могилевской не заканчивались никакие “Танцы со звездами” – этого сезона Влад Яма признался, что между ним и певицей в первых эфирах 10 лет назад действительно были чувства, а теперь поклонники подозревают – “жертвой” красоты и таланта звезды стал и новый ее партнер, Игорь Кузьменко.

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Так, помимо множества селфі, которые появлялись во время подготовки к шоу, на днях в Інстаграмі Натальи появилось фото, на котором она обнимается с Игорем, передает Rus.Media.

“Рада встрече, мой победителю”, – подписала фото Могилевская.

“Вы вместе, очень красивая и гармоничная пара! Очень хотелось бы, что бы это был не піарход! Хочется, что бы Вы Наталья, были бы наконец счастливой женщиной!”, – пишут поклонники.

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despravda

  • Оксана Ксюша

    Какая же правда?Это ваша умышленная ложь,потому что все поклонники знают о гражданской супруге Игоре Саше,которуюон очень любит