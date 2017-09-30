Очередной апокалипсис о конце света
2017-04-18 16:25
Очередной апокалипсис о конце света
Конец света состоится в октябре 2017 года?
Очередной апокалипсис, – древняя как мир забава ждать конца всему, предназначенный на этот год. В этот раз речь не идет о трех опасениях: о камешки из космоса “всего” 40 метров в диаметре, которого хватит для необратимых разрушений. Его обнаружили еще в 2012 году, но с тех пор траектория его движения не изменилась – он с небольшой, но все же долей вероятности может столкнуться с Землей 12 октября 2017 года. Кроме этого конспирологи снова пугают мифической планетой Нибиру-Х “. Она в октябре “точно” столкнется с Землей. А православная святая Матрона предрекла, что в 2017 году “без войны все умрете”, передает Rus.Media.
Что летит к земле?
Астроном Джудит Рис в 2015 году из обсерватории Макдональд Техасского университета подсчитала, что обнаруженный в 2012 году крошечный по космическим меркам объект – 40 метровый метеорит 2012 ТС4, может врезаться в нашу планету. С вероятностью менее 1% он может столкнуться с землей 12 октября 2017 года. Если это все же произойдет (в лотерею люди выигрывают с подобными шансам) разрушения будут колоссальными. Пострадает озоновый слой, климат изменится до неузнаваемости за считанные годы.
“Нибиру-Х” снова на подходе
С начала этого года в СМИ активно муссируется тема загадочной планеты Нибиру-Х”, мол где-то рядом в солнечной системе скрывается за Солнцем, но из-за сложных гравитационных процессов очень скоро может столкнуться с Землей. Ну как скоро – в октябре этого года Так уверен и автор книги “Планета X: 2017 Прибытия” Дэвид Мид. В лучших традициях всех “апокалиптоведов” 2012 года он утверждает, что мировые элиты мол все уже знают и готовятся к столкновению – строят огромные тайные бункеры по всей планете, чтобы спрятать там свою родню и себя любимых, а нам, “плебса”, вешаю лапшу на уши – “все хорошо, НАСА следит”.
В этой теории есть только один большой недостаток – Нибиру ждали в 2012 году. В мире были изданы сотни исследований с самыми “точными” расчетами, но не судьба – никакой планеты и близко не было. Однако, среди публики эта история о всемирном заоворе и апокалипсис себя не изжила – книги продаются, СМИ пишут, в общем, все как всегда.
Пророчество святой Матроны на 2017 год
Слепая и частично парализована российская целительница и предсказательница, которую после смерти причислили к лику святых, говорила о страшный день. Матрона Московская умерла в 1952 году, оставив несколько предсказаний, которые сбылись. В 2017 году она увидела конец света, который прокомментировала так:
– Без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле будут лежать. Вечером все будет на земле, а утром восстанете – и все уйдет в землю. Без войны война идет, – предрекла она.
Тем не менее другие знаменитые пророки с ней не согласились бы, так как в этом году они видели много чего, но только на Апокалипсис.
В таких случаях нужно помнить, что в Новом Евангелии ясно сказано:
– О дне же том, или часе не знает никто: ни Ангелы небесные, ни Сын, только Отец, (Св. Евангелие от Марка 13:32).