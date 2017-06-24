Очередная потеря: на востоке погиб боец из Черниговщины

magictr | 24.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговщина потеряла своего земляка.

Погиб боец 92-й бригады Владимир Хорол, родом из с. Волынка Сосницкого района. Ему был только 21 год.

Бойца привезут сегодня домой, где и похоронят завтра, 24 июня, в 11 часов.

По словам заместителя областного военного комиссара Вадима Лільчицького, потеря не боевая, но боец действительно погиб в зоне проведения АТО.

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