Очень вкусное заварное тесто для вареников, пельменей и чебуреков: нежное, эластичное, податливое

despravda | 28.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2016-11-12 20:08

Очень вкусное заварное тесто для вареников, пельменей и чебуреков: нежное, эластичное, податливое
Универсальный рецепт заварного теста, который непременно должен попасть в твою казну.

Тесто не только чрезвычайно приятное в работе, а еще и вкусное! Что пельмени, вареники, чебуреки получаются с ним необычными. Также из такого теста можно приготовить замечательные позы, хинкали, манты и слоеные пирожки.

Ингредиенты

  • 3 ст. муки
  • 1,5 ст. кипятка
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 0,5 ч. л. соли

Приготовление

  • Просеянную муку смешайте с солью. Сделай углубление в горке и влей туда подсолнечное масло.
  • Влей закипевшую воду в муку и перемешать массу до однородной консистенции. Дай немного остыть, около 5 минут.
  • В отдельной посуде слегка взболтай яйцо , чтобы белок с желтком смешались, вылей смесь в тесто и начни его перемешивать. Сначала ком как бы распадется на отдельные скользящие сегменты, но через минуту замеса у тебя получится однородное заварное тесто.
  • Оставь тесто в миске отдыхать минут на 30, не забыв накрыть его полотенцем. За это время можешь подготовить начинку для своего будущего кулинарного произведения.

    • Заварное тесто получается нежным, мягким и податливым, работать с ним — сплошное удовольствие. Готовые изделия прекрасно держат форму при варке, жарке и замораживании. Рецепт опробовала сама и осталась довольна, теперь советую всем подругам.

    Попробуй приготовить и ты, не забыв поделиться рецептом с друзьями!

    Похожие записи

    Об авторе

    despravda