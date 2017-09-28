Очень вкусное заварное тесто для вареников, пельменей и чебуреков: нежное, эластичное, податливое
2016-11-12 20:08
Очень вкусное заварное тесто для вареников, пельменей и чебуреков: нежное, эластичное, податливое
Универсальный рецепт заварного теста, который непременно должен попасть в твою казну.
Тесто не только чрезвычайно приятное в работе, а еще и вкусное! Что пельмени, вареники, чебуреки получаются с ним необычными. Также из такого теста можно приготовить замечательные позы, хинкали, манты и слоеные пирожки.
Ингредиенты
- 3 ст. муки
- 1,5 ст. кипятка
- 1 яйцо
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 0,5 ч. л. соли
Приготовление
Заварное тесто получается нежным, мягким и податливым, работать с ним — сплошное удовольствие. Готовые изделия прекрасно держат форму при варке, жарке и замораживании. Рецепт опробовала сама и осталась довольна, теперь советую всем подругам.
Попробуй приготовить и ты, не забыв поделиться рецептом с друзьями!