Очень вкусная творожная запеканка

despravda | 13.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-01-29 21:43

Очень вкусная творожная запеканка
Эта невероятно вкусная творожная запеканка из трех ингредиентов, понравится всем без исключения.

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Неповторимый аромат и легкость покорит сердце любого гурмана. В ее составе нет муки и манки, что придает этой запеканке особой нежности и легкости! Обязательно приготовьте, не пожалеете!

Ингредиенты:

  • Один киллограмм сыра;
  • банка сгущенного молока;
  • 6 яйц.

Пошаговый рецепт творожной запеканки

  • Яйца взбейте миксером, затем добавьте сгущенное молоко и еще раз взбейте. Можете взбивать венчиком, это не критично, главное, чтобы добиться однородности.
  • Творог можно перетереть через сито или просто взбить блендером Соедините с яичной массой, хорошенько перемешайте. В тесто можно добавить щепотку ванили.
  • Выложите в форму любую на ваше усмотрение. Духовку нагрейте до 160-170°С и выпекайте 35-40 минут. Смотрите по своей духовке, появилась румяная корочка, тогда можно доставать.

    • Кушать такую запеканку можно теплую. Тут уже смотрите как вам больше понравится. Одно знаю точно, долго она у вас не задержится, передает Rus.Media.

    Приятного аппетита!

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