Очень вкусная творожная запеканка
13.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-01-29 21:43
Очень вкусная творожная запеканка
Эта невероятно вкусная творожная запеканка из трех ингредиентов, понравится всем без исключения.
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Неповторимый аромат и легкость покорит сердце любого гурмана. В ее составе нет муки и манки, что придает этой запеканке особой нежности и легкости! Обязательно приготовьте, не пожалеете!
Ингредиенты:
- Один киллограмм сыра;
- банка сгущенного молока;
- 6 яйц.
Пошаговый рецепт творожной запеканки
Кушать такую запеканку можно теплую. Тут уже смотрите как вам больше понравится. Одно знаю точно, долго она у вас не задержится, передает Rus.Media.
Приятного аппетита!