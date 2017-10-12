Очень сексуально и красиво. Макс Барских пошел по следам Козловского и похвастался своим телом (фото)
2017-10-12 19:47
Очень сексуально и красиво. Макс Барских пошел по следам Козловского и похвастался своим телом (фото)
После того, как страждущий Виталий Козловский выставил свое голое селфи с требованиями к будущей невесте, Макс Барских решил тоже похвастаться своим телом.
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Известный украинский певец вскоре после обнажения Виталия Козловского также публично обнажился, передает Rus.Media.
После того, как страждущий Виталий Козловский выставил свое голое селфи с требованиями к будущей невесте, Макс Барских решил тоже похвастаться своим телом.
Так, в своем Instagram певец выставил черно-белое фото в обнаженном виде, но до Козловского ему еще далеко — Барских стыдливо прикрыл все самое интересное своим пальто.
«Тебя хотят миллионы! Как же теперь жить после такой фотки?! Куда девать свое желание? Фото супер! Ты прекрасен! Но очень сексуально и красиво!», «Если бы в этом черном одеянии на голое тело была девушка на фото, впечатление было бы другое… А так: ассоциации с нудистом с ближайших кустов(( Красоту, говорят, ничем не испортишь) а вот впечатление о себе испортить можно…», — прокомментировали снимок подписчики Макса.