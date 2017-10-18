Очень неожиданное видео о том, почему нельзя одновременно вести машину и писать СМС
18.10.2017 | Авто | Комментариев нет|
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2017-10-18 09:34
Очень неожиданное видео о том, почему нельзя одновременно вести машину и писать СМС
Обязательно досмотри до конца. Оно всего-сорок секунд идет.
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Видео о том, что хождение и вождение несовместимы с набивкой сообщений, начинается легко и непринужденно, передает Rus.Media. Главное, досмотреть до конца.
Ты обратил внимание на слоган? «Ты не можешь даже писать сообщения и идти». Все так.