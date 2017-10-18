Очень неожиданное видео о том, почему нельзя одновременно вести машину и писать СМС

despravda | 18.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-10-18 09:34

Очень неожиданное видео о том, почему нельзя одновременно вести машину и писать СМС
Обязательно досмотри до конца. Оно всего-сорок секунд идет.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Видео о том, что хождение и вождение несовместимы с набивкой сообщений, начинается легко и непринужденно, передает Rus.Media. Главное, досмотреть до конца.

Ты обратил внимание на слоган? «Ты не можешь даже писать сообщения и идти». Все так.

Похожие записи

Об авторе

despravda