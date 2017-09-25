Очаровательная Надежда Мейхер изменилась до неузнаваемости (фото)

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 22:18

Очаровательная Надежда Мейхер изменилась до неузнаваемости (фото)
Звезда сильно похудела. 34-летняя экс-віагрянка Надежда Мейхер сильно изменилась. Звезда настолько сильно похудела, что ее перестали узнавать поклонники.

34-летняя экс-виагрянка Надежда Мейхер сильно изменилась.

Звезда настолько сильно похудела, что ее перестали узнавать поклонники, пишет Rus.Media.

На свежем снимке артистки заметно, что она явно изменилась.

В Надежде визуально уменьшился бюст и пропали щечки. Своему преобразования звезда пока не комментировала.

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