Обзор сессии Черниговского горсовета от «Нашего края»
Сессия Черниговского городского совета, кроме избрания секретаря горсовета, рассмотрела ряд важных вопросов жизнедеятельности городской общины.
К сожалению, депутаты не поддержали предложенного фракцией «Наш край» проекта решения «О внесении изменений в Программу содействия созданию ОСМД и поддержки домов ОСМД и ЖСК на 2016-2018 годы». Изменения в программы предложенные на основе многочисленных обращений граждан и анализа деятельности ОСМД в городе Чернигове. Они касаются роста почти вдвое финансового обеспечения этой программы, что позволит увеличить объем выполненных работ по утеплению домов, замены устаревших систем водоснабжения и водоотведения, энергосбережения и тому подобное. Также в предлагаемых изменениях определены сроки рассмотрения документов и заключения договоров, что усилит организационно-управленческое взаимодействие и ответственность сторон. Черниговский городской совет не внесла проект решения от «Нашего края» в повестку дня без объяснения причин.
Депутаты отложили до очередной сессии вопрос о создании постоянной комиссии Черниговского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и энергосбережения, в состав которой должен войти депутат от «Нашего края» Виктор Быстров. Депутаты решили принять решение с участием Виктора Быстрова.
Фракция «Наш край» голосовала «за» внесение изменений в Программы поддержки общественных организаций города Чернигова на 2017 год.
Зато депутаты «Нашего края» не поддержали очередного увеличения стоимости проекта по строительству пункта временного содержания безнадзорных животных с 6 млн грн до 10 млн грн. Ведь такое расходование средств бюджета является непрофессиональным и безответственным. Увеличение стоимости приюте для животных рассматривали на сессии уже в третий раз: сначала стоимость проекта составила 3 млн грн, потом – 6 млн грн, а сейчас почти 10 млн грн. Заместитель начальника управления ЖКХ горсовета пояснил, что увеличение сметы произошло из-за необходимости приобретения оборудования, ведь предполагается, что в приюте для животных будут две операционные, рентген-аппарат, УЗИ-аппарат и тому подобное. Депутат от «Нашего края», главный врач детской поликлиники № 2 Анна Якубова отметила, что не каждая больница имеет две операционные. «Я не хочу, чтобы собаки были в лучших условиях, чем дети», – подчеркнула она. Ее позицию поддержал и депутат от «Нашего края» Владимир Коваленко. «Хочется, чтобы депутаты сочувствовали не только собакам, волкам, но и детям», – отметил он. Однако депутаты из других фракций Черниговского горсовета проголосовали за это решение.
Поддержал «Наш край» решение горсовета относительно обращения областного совета о передаче в коммунальную собственность города с государственной двух земельных участков вблизи Березовой рощи, которые должны войти в состав будущего парка.
Также фракция «Наш край» принципиально голосовала за создание районного парка, поскольку этот вопрос является очень актуальным для жителей микрорайона. Депутаты Черниговского городского совета согласовали, что зеленая зона будет ограничиваться улицами Кольцевая, Пуховая, Бобровицкая и Ганцова. Более четкие границы районный парк получит после ответа Черниговской областной государственной администрации относительно возвращения в собственность города двух земельных участков площадью 0,5 га, на которых ранее планировалось строительство многоэтажек.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым