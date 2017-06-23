Обыски в редакции Страна.ua и задержания главреда Гужвы: все подробности
В редакции издания Страна.ua прошли обыски. НВ собрало все подробности случившегося.
что произошло
Поздно вечером в четверг, 22 июня, заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова сообщила, что правоохранители проводят обыски в офисе редакции. В это время там находились трое сотрудников СМИ и главный редактор Игорь Гужва. Остальные ожидали развития событий у входа в здание. По словам Крюковой, следственные действия проводили сотрудники Нацполиции.
В то же время, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил , что Нацполиция не причастна к обыскам. По его словам, дело интернет-газеты ведут сотрудники городской прокуратуры с привлечением СБУ. При этом глава МВД подтвердил, что “в группу привлекли следователя полиции”.
задержание Гужвы
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил , что полиция задержала главного редактора издания Страна.ua Игорь Гужва по делу о вымогательстве взятки. По его словам, он требовал и получил $ 10 тыс. За неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
Позже Страна.ua сообщила, что после обысков Гужва был доставлен в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Киеве. По информации Крюковой, планируется проведение обыска по месту жительства Гужвы.
В комментарии Украинской новости Гужва заявил, что уголовное дело возбуждено после публикации о народного депутата из фракции Радикальной партии Дмитрия Линько. По его словам, люди Линько предлагали $ 20 тыс. За снятие материала, однако он отказал. Крюкова утверждала, что дело сфабриковано и Гужва не требовал и не получал взяток.
Также Гужва заявил , что власти решили сфабриковать уголовное дело против него с целью закрыть его издания.
В свою очередь Дмитрий Линько утверждает , что редакция издания Страна.uа требовала от него деньги за неразмещение компрометирующих материалов. Он отметил, что предоставит следствию все доказательства попытки шантажа – аудио- и видеофиксацию.
Сотрудники Страна.ua также опубликовали фото и видео обысков в офисе редакции, а также обстановки у входа в здание.
Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что пока нет оснований предполагать что-то кроме уголовного расследования в задержании главного редактора интернет-издания Страна.иа Игорь Гужва.
По его словам, в министерстве ожидают больше информации от обеих сторон. Он также отметил, что на данный момент в деле наблюдается отсутствие элементы, которые попадали в рамках информационной политики, поскольку “речь идет о взятках”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым