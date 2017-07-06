Обследование у гинеколога — 5 важных факторов, почему его нужно проходит регулярно

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Посещение врача-гинеколога

Можно назвать 5 основных причин, почему обязательно стоит посетить гинеколога.

  • Нарушение менструального цикла. Несмотря на то что такая проблема распространена среди большинства женщин, с ней нужно прийти на осмотр. Как минимум врач определит причину, а как максимум — назначит лечение. Иногда нарушение цикла может говорить о хроническом эндормите, эндометриозе, дисфункции яичников, миоме матки.
  • Зуд, жжение. Неприятные ощущения в половых органах должны стать руководством для посещения врача. Они являются признаками кандидоза (молочницы), бактериального вагиноза, воспаления матки и яичников.
  • Подбор противозачаточных средств. Секс полезен для женского здоровья. Однако он должен быть безопасным. Только гинеколог сможет подобрать пациентке оптимальный вид контрацепции.
  • Проблемы с зачатием. Если девушка или женщина планирует завести ребенка, но у нее это не получается на протяжении года и более, тогда ей обязательно нужно прийти на осмотр. Специалист определит проблему и назначит лечение.
  • Частая смена полового партнера. При таком образе жизни можно получить разные инфекции, которые протекают без симптомов. 70% молодых людей заражены вирусом папилломы. Однако они не знают об этом, потому что болезни не имеет явных признаков.

    • Какие анализы нужно сдавать регулярно?

    Одного осмотра иногда бывает недостаточно. Также могут потребоваться различные анализы. К ним относят такие их виды:

    • мазок;
    • кровь из вены;
    • УЗИ органов малого таза;
    • цитологические исследования шейки матки;
    • кольпоскопия;
    • гистероскопия;
    • МРТ;
    • КТ.

    Если у девушки или женщины нет проблем, она ни на что не скаржиться, достаточно только одного мазка. Он обладает небольшой информативностью. Но его достаточно для того, чтобы узнать о состоянии женского организма.

    Чтобы обнаружить гонорею, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес и вирус папилломы человека, необходимо отделяемое из половых органов. Вещество необходимо и для анализа уреаплазмы, микрофлоры и микоплазмы. Для обнаружения сифилиса, ВИЧ-инфекции, гепатита В и С нужно сдать кровь из вены.

    Ранние признаки, когда нужно поспешить на консультацию к гинекологу внепланово

    Существуют ситуации, когда прийти на осмотр к гинекологу нужно очень срочно. Самостоятельно справится с ними невозможно. В домашних условиях даже противопоказано предпринимать попытки по устранению проблем, связанных с гинекологией. На какие признаки обязательно стоит обратить внимание?

  • Зуд и белые выделения. Такие симптомы говорят о возникновении вульвовагинита. Это не что иное, как воспаление влагалища и наружных половых органов. Несмотря на то что болезни считается неопасным, все равно с ним следует срочно прийти к врачу. Он проведет осмотр и назначит соответствующее лечение.
  • Резкая боль. Она может сигнализировать о тяжелых болезнях. Нередко появляется при таких гинекологических патологиях, как апоплексия яичника и прерывание внематочной беременности. Также срочно нужно идти к врачу, если боль появилась после полового акта, аборта, использования некоторых контрацептивов.
  • Хроническая боль. Зачастую говорит о наличии таких гинекологических патологий, как миома матки, воспаление придатков матки, эндометриоза, расширения вен малого таза, спаечного процесса в тазу, апоплексии яичников.
  • Обильное кровотечение при менструации. Такая ситуация может быть сигналом о том, что у девушки или женщины аденомиоз, гиперплазия эндометрия, субмукозный миоматозный узел или полип эндометрия.

    • Кроме представленных выше ситуаций, срочно идти к гинекологу необходимо при кровотечении во время беременности, при проблемах с менопаузой, увеличении живота, появлении болезненных уплотнений. Если своевременно не обратиться за помощью к специалисту, это может привести даже к смертельному исходу.

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