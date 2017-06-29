Общественный активист обматерил строителей «Золотого пляжа»
29.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговский общественный активист Александр Бондарев на своей странице в Facebook опубликовал сообщение с перефразированным впечатлением его детей от реконструкции «Золотого пляжа».
«Я тоже там вчера был. Если перефразировать мнению моих детей, то это: «Пляж – ги*но, реконструкторы – «пид***сы», — написал на своей странице Александр.
В комментариях к публикации Александр Бондарев сделал уточнение, что речь идет именно о «Золотой пляж».