Общественный активист обматерил строителей «Золотого пляжа»

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговский общественный активист Александр Бондарев на своей странице в Facebook опубликовал сообщение с перефразированным впечатлением его детей от реконструкции «Золотого пляжа».

«Я тоже там вчера был. Если перефразировать мнению моих детей, то это: «Пляж – ги*но, реконструкторы – «пид***сы», — написал на своей странице Александр.

В комментариях к публикации Александр Бондарев сделал уточнение, что речь идет именно о «Золотой пляж».

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