Общественный активист указал на незаконность ремонтных работ в Чернигове
13.06.2017 | Социум | Комментариев нет|
Общественный активист Александр Гашпар на своей странице в Facebook опубликовал интересный пост. Он указывает на то, что ремонтные работы в Чернигове происходят с нарушением законодательства. «Вы не найдете в системе« ПроЗорро »тендера и договора на строительство фонтанов в сквере Б. Хмельницкого, но« Укртрансстрой »(который, по словам Атрошенко в интервью« Типовом Чернигову », не имеет никакого отношения к водички) уже выполнил почти 50% работ. И так же не найдете тендера (он еще даже не объявлялся) на капитальный ремонт дороги по ул. Г. Полуботка, но «ДСУ-14» не сомневается в своей победе и поэтому уже приступило к работам », – говорится в посте.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым