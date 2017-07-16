Общественные активисты Черниговщины съехались к Бречі (Фото)
Сегодня, 15 июля, представители из Украины, Городнянского, Семеновского, Новгород-Северского, Сновського, Сосницкого, Менского районов, гости из Чернигова и Киева съехались в сек. Бреч Корюковского района на VII встреча общественных активистов Черниговщины.
На мероприятии, посвященном туристической тематике, члены общественных организаций, представители бизнеса, участники АТО и активисты рассказывали про свои города, обменивались опытом развития сферы туризма родного края, говорили о сотрудничестве, а также презентовали собственные инициативы.
В частности, активисты из Городни продемонстрировали видеоролик и рассказали об организации Первого открытого молодежного фестиваля любительского творчества «SummerFest», который успешно стартовал в райцентре в июне этого года. Опытом создания и развития Менского информационного туристического центра поделились представители новосозданной общественной организации «Союз женщин Менщины». Также продемонстрировали свои презентации активисты со Сновска, Сосницы и Семеновки.
Своеобразной изюминкой VII встречи активистов стали выступления специально приглашенных гостей — общественного деятеля Евгении Малых и первого украинского мотопутешественнике, что совершил кругосветное путешествие, Валерия Крышеня.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым