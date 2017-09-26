Образования под кожей: шишки, шарики, уплотнения, жировики
2016-08-14 20:44
Образования под кожей: шишки, шарики, уплотнения, жировики
Обнаружив у себя под кожей уплотнение в виде шарика, человек начинает переживать – опухоль! Так ли это? И когда на самом деле есть смысл беспокоиться?
Различные образования под кожей – шишки, шарики, уплотнения, опухоли – это распространенная проблема, с которой сталкиваются очень многие. В большинстве случаев эти образования безвредны. Некоторые из них требуют лечения. Для этого необходима консультация врача-дерматолога.
Липома (жировик)
Это доброкачественные опухоли из жировых клеток. Липома прощупывается под кожей как мягкое образование с четкими границами, иногда бугристой поверхностью. Кожа над липомой обычного цвета и плотности, легко собирается в складку.
Чаще всего липома появляется на волосистой части головы, шее, под мышками, на груди, спине и бедрах. При достижении больших размеров может причинять боль. При желании хирург может удалить липому по местным наркозом.
Атерома
Ее часто путают с липомой, также называя жировики. На самом деле это киста, то есть растянута сальная железа, в которой закупорился выводной проток. Содержимое атеромы – кожное сало, которое постепенно накапливается и растягивает капсулу железы.
На ощупь это плотное округлое образование с четкими границами. Кожу над атеромой невозможно собрать в складку, иногда поверхность над ним становится синюшной и на ней можно рассмотреть точку – закупоренный проток. Атерома может воспалиться и загноиться. Ее также при необходимости удаляют хирургическим путем.
Гигрома
Это плотная малоподвижная шарик под кожей, который чаще всего появляется на запястье руки в виде шишки. Гигрома не болит и не причиняет вреда, при расположении в других местах, например, на ладони может мешать ежедневной работе. При случайном ударе гигрома может исчезнуть, так как представляет собой скопление жидкости между волокнами сухожилия, которое при механическом воздействии лопается. Если она вас беспокоит, хирург подскажет, что лучше всего делать в конкретном случае.
Грыжа
Ощущается как мягкое выпячивание под кожей, которое может появляться при нагрузках и полностью исчезать в положении лежа или в состоянии покоя. Грыжа образуется в области пупка, послеоперационного рубца на животе, в паху, на внутренней поверхности бедра. При прощупывании грыжа может быть болезненной. Иногда пальцами удается вправить ее обратно.
Грыжу образуют внутренние органы живота. Они выпирают наружу через слабые места в брюшной стенке во время повышения внутрибрюшного давления при кашле, подъеме тяжестей и других нагрузках. Опасность в том, что в любой момент грыжа может ущемится и стать болезненным уплотнением. Необходимо сразу обратиться к хирургу.
Увеличенные лимфоузлы
Чаще всего они сопровождают простудные заболевания. Лимфатические узлы – это небольшие округлые образования, которые можно прощупать под кожей в виде эластичных шариков размером от горошины до сливы.
Они располагаются группами в области шеи, под нижней челюстью, над и под ключицами, под мышкой, локтевых и коленных сгибах, в паху и других частях тела. Это компоненты иммунной системы, как фильтр, пропускают через себя межтканевую жидкость, очищая ее от инфекции, и поврежденных клеток.
Увеличение размеров лимфоузлов и их болезненность при прощупывании обычно сопровождают инфекционные заболевания – ангина, отит, флюс, а также раны и ожоги. Лечение основного заболевания, как правило, приводит к уменьшению узла.
Если кожа над лимфатическим узлом краснеет, а прощупывание его становится резко болезненным, вероятно развитие лимфаденита – гнойного поражения самого узла. Возможно, потребуется небольшая операция, но при раннем обращении иногда удается справиться с инфекцией с помощью антибиотиков.
Если прощупывается под кожей плотное бугристое образование, а кожу над ним не удается собрать в складку, не исключено повреждение узла злокачественной опухолью. В этом случае нужно как можно скорее обратиться к онкологу.