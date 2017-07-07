Обожгли тело. Как действовать?
Устранить источник ожога. Сделать это нужно как можно быстрее: если, например, на человеке горит одежда, надо его попробовать быстро снять, если это возможно без повреждения огнем других участков тела, или накинуть на пострадавшего одеяло, кусок ткани, чтобы перекрыть доступ кислорода к пламени. Также горящего человека можно облить водой.
Освободить пораженные участки тела от одежды. Делать это следует осторожно, нельзя отрывать прилипшую ткань.
Охладить поврежденные участки кожи или слизистой. Охлаждения не позволит ожога распространиться вглубь тканей кожи или слизистой. Проводить его следует таким образом: если ожог 1 или 2 степени, необходимо пораженный участок поместить под проточную холодную воду на 15-20 минут; если ожог 3 или 4 степени, следует смочить в холодной воде ткань и приложить к нему. Не следует использовать дольки льда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Как похудеть, наслаждаясь арбузом?
Закрыть поверхность ожога. Это делается для того, чтобы обезопасить ее от инфицирования во время контакта с внешней средой. Для этого следует использовать стерильный бинт, накладывать который надо крайне осторожно, предварительно смочив в антисептическом растворе (по возможности).
Обезболить. Пострадавшему ожог будет очень болеть, поэтому для облегчения его состояния и недопущения болевого шока можно дать обезболивающие препараты.
Вызвать скорую помощь или отвезти пострадавшего в травмпункт. Каким бы незначительным не казался ожог, лучше, чтобы его осмотрел врач и рассказал, как способствовать его заживлению. Если же ожог 3 или 4 степени тяжести, ни о каком самостоятельном лечении не может быть и речи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой