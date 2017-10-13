Оборудование для онкобольных детей за 35 миллионов хоронили на сахарном заводе в Винницкой области

despravda | 13.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-13 15:34

Оборудование для онкобольных детей за 35 миллионов хоронили на сахарном заводе в Винницкой области
Как вам такая находка?

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

О неожиданной находке на своей странице в facebook сообщила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Rus.Media.

Это – запакованный радиологическое оборудование, которое уже минимум 3 года должно работать в Охматдете и спасать жизни онкобольных детей.

Средства на устройство и его установку (35 млн. грн.) государство выделило еще в 2012 году. Предыдущий подрядчик строительства годами незаконно удерживал жизненно важное для детей оборудование.

Детективы НАБУ начали расследование в данном уголовном производстве в сентябре 2017 года после получения материалов из Национальной полиции.

Благодаря совместной работе НАБУ вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Правительством и попечительским советом Охматдета и МИНЗДРАВА 5 октября оборудование вернулось к Охматдета.

Новое радиологическое оборудование заработает в больнице после проверки, монтажа и настройки. Должны удостовериться в том, что оно готово к работе.

Также нужно научить украинских специалистов работать на нем. С учебой нашим врачам помогут иностранные специалисты.

Впервые в украинской детской больнице появится подобное устройство. Маленькие пациенты получат значительно больше шансов на выявление рака на ранних стадиях, а значит и на выздоровление.

Похожие записи

Об авторе

despravda