Оборудование для онкобольных детей за 35 миллионов хоронили на сахарном заводе в Винницкой области
2017-10-13 15:34
Оборудование для онкобольных детей за 35 миллионов хоронили на сахарном заводе в Винницкой области
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О неожиданной находке на своей странице в facebook сообщила в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Rus.Media.
Это – запакованный радиологическое оборудование, которое уже минимум 3 года должно работать в Охматдете и спасать жизни онкобольных детей.
Средства на устройство и его установку (35 млн. грн.) государство выделило еще в 2012 году. Предыдущий подрядчик строительства годами незаконно удерживал жизненно важное для детей оборудование.
Детективы НАБУ начали расследование в данном уголовном производстве в сентябре 2017 года после получения материалов из Национальной полиции.
Благодаря совместной работе НАБУ вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Правительством и попечительским советом Охматдета и МИНЗДРАВА 5 октября оборудование вернулось к Охматдета.
Новое радиологическое оборудование заработает в больнице после проверки, монтажа и настройки. Должны удостовериться в том, что оно готово к работе.
Также нужно научить украинских специалистов работать на нем. С учебой нашим врачам помогут иностранные специалисты.
Впервые в украинской детской больнице появится подобное устройство. Маленькие пациенты получат значительно больше шансов на выявление рака на ранних стадиях, а значит и на выздоровление.