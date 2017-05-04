Обокрали одну из школ Чернигова
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась учительница черниговской школы № 29.
Она заявила, что ночью в помещение школы (улица Доценко, 9) путем проникновения через открытое окно на 2-м этаже и путем взлома входной двери в учебных кабинетов, библиотеки и читального зала совершено кражу компьютерных мониторов, клавиатур, принтера, компьютерной мышки и утюга. Об этом стало известно из собственных источников. По данному факту возбуждено уголовное производство.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым