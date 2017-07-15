Обновлен памятник в Олишевце

magictr | 15.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В Олишевце за средства местного бюджета отремонтировали памятник гетману Богдану Хмельницкому, который стоит в центре поселка 1967 года.

Общество с давним казацким корнями заботится о сохранении и другого памятника – погибшим воинам-односельчанам. По поручению председателя райгосадминистрации, поселковый голова Сергей Малец планирует осуществить соответствующие ремонтные работы ко Дню освобождения Украины от нацистских захватчиков.

Источник: сектор информационной деятельности и коммуникаций с общественностью аппарата Черниговской РГА

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