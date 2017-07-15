Обновлен памятник в Олишевце
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Олишевце за средства местного бюджета отремонтировали памятник гетману Богдану Хмельницкому, который стоит в центре поселка 1967 года.
Общество с давним казацким корнями заботится о сохранении и другого памятника – погибшим воинам-односельчанам. По поручению председателя райгосадминистрации, поселковый голова Сергей Малец планирует осуществить соответствующие ремонтные работы ко Дню освобождения Украины от нацистских захватчиков.
Источник: сектор информационной деятельности и коммуникаций с общественностью аппарата Черниговской РГА
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