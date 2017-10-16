Обнаружен новый вирус для Android, который имеет определенную “целевую аудиторию”
2015-07-13 15:23
Обнаружен новый вирус для Android, который имеет определенную “целевую аудиторию”
Для Android и IOS существует уже довольно большое число вредоносных программ, которые всячески пытаются обмануть пользователей и выкрасть персональную информацию
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Информирует webblack.net.
В этот раз в магазине приложений для мобильных устройств на Android был обнаружен вирус Gunpowder, который был встроен сразу в несколько эмуляторов Nintendo. Первым о находке сообщил эксперт из Palo Alto Networks, опубликовав отчет по трех разновидностях Palo Alto Networks. Известно, что Gunpowder специализируется на поиске и похищении закладок и истории браузера, рассылке СМС людям из листа контактов, показе рекламы с фішинговими ссылками и выполнении других незаконных операций.
Особое удивление вызывает тот факт, что активация «червяка» происходит только после оплаты лицензии за использование эмулятора — от $ 0,20 до $ 0,49. По словам экспертов, Gunpowder нацелен в первую очередь на жителей Ирака, Таиланда, Индии, Индонезии, Южной Африки, России, Франции, Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии, США и Испании.
Интересно, что вредоносная программа прекращает попытки распространения себя через СМС другим людям, если обнаруживает, что владелец смартфона родом из Китая. Пока неизвестно, были удалены из магазина приложений зараженные эмуляторы, поэтому до тех пор будьте внимательны и не устанавливайте на смартфон непроверенные программы.