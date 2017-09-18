Обнаружена связь между диагнозом и фамилией пациента
Медики убеждены, что между фамилией человека и его болезнями есть связь. Четкую зависимость между состоянием здоровья пациентов и их фамилиями заметили ученые из Ирландии.
Например, медикам бросилось в глаза, что лица с довольно популярным в этой стране фамилией Fatt (“тучный”) и действительно, чаще других имеют избыточный вес. Люди, которым в наследство от родителей досталось фамилию Love (речь идет, казалось бы, о хорошем чувстве), довольно часто страдают от психических расстройств, депрессий. А вот Джоны i
Мэри на фамилию Brady имеют другую проблему: брадикардию. Это состояние, когда пульс замедляется до отметки менее 55 ударов за секунду.
Интересно, а что сказали бы украинские медики, если бы полистали медицинские карты своих пациентов с фамилиями Товстюченко, Криворученко, Кривошея и т. д.?