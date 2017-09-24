Обнаружен ген старческого слабоумия
Исследователи из Университета Вашингтона обнаружили ген, который увеличивает риск старческого слабоумия в 12 раз. Также исследователи выяснили, каким образом можно подавить его активность. Ген ApoE4 является генетическим вариантом, способным повысить риск развития нейродегенеративного заболевания.
Ген-мутант прямо связан с повреждениями мозга, которые провоцируются скоплений тау-белка. Эти скопления являются менее вредными для здоровья без активности ApoE4. Ученые считают, что адресное воздействие на ген ApoE4 поможет предотвратить старческом слабоумию, которое пока является неизлечимым.
Эксперты считают, что это открытие дает надежду на разработку новых методов терапии, способных замедлить или остановить болезнь, что вызывает потерю памяти и нарушение других функций мозга. Ген ApoE4 был открыт еще в 1993 году, и с тех пор наука изучает его роль в организме. Установлено, что в плане возникновения старческого слабоумия данный ген представляет собой бомбу с часовым механизмом, но до последнего времени не было понятно, каким образом он влияет на мозг.
И вот теперь установлено, что при наличии этого гена усиливается процесс повреждения мозга за счет токсических скоплений связанных с болезнью Альцгеймера тау-белков. Исследователи подчеркивают, что по мере увеличения этих скоплений начинаются дегенеративные процессы мозга. А когда ApoE4 присутствует в мозге, он усиливает токсическое роль тау-белков. Следовательно, если снизить уровень ApoE4, то можно остановить прогрессирование болезни, пишет ladyhealth.com.ua.