Обнародованы фамилии и фото погибших в сентябре в зоне АТО!
2017-10-03 18:22
Обнародованы фамилии и фото погибших в сентябре в зоне АТО!
В прошлом месяце погибло 8 солдат.
Собраны данные о боевых потерях украинской стороны на востоке по сентябрь 2017 года, но этот список не окончательный, передает Rus.Media.
1. Олег Николаевич Дынька (позывной «Егерь”) родился 25.10.1974 года в Днепре Погиб 6 сентября в 15.10 в поселке Пески Донецкой области в результате многочисленных осколочных ранений, полученных во время подрыва на растяжке с гранатой Ф-1 с нулевым задором. У него остались мать и жена.
2. Максим Игоревич Кривиденко родился 30.01.1994 года в поселке Сарата Одесской области. Погиб 9 сентября около 22:00 в районе поселка Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате осколочных ранений во время минометного обстрела 82-мм минами наших позиций, он умер по дороге в больницу. Похоронен 12 сентября в Сарате. У него остались родители, брат, три сестры и любимая девушка.
3. Константин Александрович Сергиенко родился 09.03.1978 года в городе Шостка Сумской области. Погиб в ночь с 6 на 7 сентября в Луганской области, в землянку, где он был, прилетел снаряд. Похоронен 9 сентября в Шостке. У него остались родители, брат, жена и сын.
4. Игорь Владимирович Телюк (позывной «Сокол”) родился 30.09.1979 года в селе Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. Погиб 7 сентября в 12.30 в промзоне города Авдеевка Донецкой области от пули снайпера. Ребята укреплялись и клали бревна, а в это время прозвучало два выстрела, один из которых попал в бойца. У него осталась жена и дочь.
5. Сергей Валерьевич Альмужний (позывной «Матрос”) родился 10.01.1987 года в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области. Погиб 14 сентября в 20.00 в районе шахты ” Бутовка (город Авдеевка Донецкой области от пули снайпера, которая попала в шею. Похоронен 16 сентября в Красиловке. У него остались мать, две сестры, брат, жена и дочь.
6. Роман Сергеевич Довгий родился 22.02.1991 года в городе Первомайск Николаевской области. Погиб 23 сентября около 4.00 в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате огнестрельного ранения, полученного во время боя с ДРГ врага. Похоронен 27 сентября на Конецпольском кладбище Первомайска. У него остались бабушка, мать, отчим, младший брат и любимая девушка.
7. Сергей Иванович Гувир родился 24.04.1993 года в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области. Погиб 28 сентября в 17.00 недалеко от железнодорожной станции «Ильенко» Станично – Луганского района Луганской области, в 800 метрах от границы с РФ, в результате подрыва на фугасе с растяжкой. Остались родители и беременная жена.
8. Дмитрий Васильевич Деда родился 12.03.1984 года в селе Елизаветовка Тарутинского района Одесской области. Жил в селе Подгорное. Погиб 28 сентября в 17.00 недалеко от железнодорожной станции «Ильенко» Станично – Луганского района Луганской области, в 800 метрах от границы с РФ, в результате подрыва на фугасе с растяжкой. Остались жена и двое детей.