Обнародован рейтинг самых прибыльных банков Украины
07.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-08-05 15:58
Обнародован рейтинг самых прибыльных банков Украины
Украинские банки опубликовали финансовые отчетности по итогам первого полугодия 2017 года.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
За этот период самый высокий доход показал Райффайзен Аваль, который заработал 2 миллиарда 738 миллионов гривен. Вторым стал Укрэксимбанк с доходом в 736 млн гривен, а Ситибанк вошел в тройку лидеров с показателем в 598 миллионов гривен.
В то же время наиболее убыточными украинскими банками стали Проминвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 миллиарда гривен) и ВТБ (1,106 миллиарда гривен).