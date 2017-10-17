Обнаженная красота: 14 типов “красоты по-американски” (Фото)

despravda | 17.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-05-26 07:05

Обнаженная красота: 14 типов “красоты по-американски” (Фото)
Фотограф из Сан-Франциско Керри Фрут реализовала фотопроект «Красота по-американски».

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

В нем принимали участие 14 обнаженных женщин, лежащих в лепестках сирени. Таким образом художница стремится убедить зрителей, что женская красота не зависит от возраста, телосложения и цвета кожи. На создание этой серии фотографа вдохновил знаменитый постер фильма Сэма Мендеса «Красота по-американски», на которой изображена обнаженная актриса Мина Сувари в лепестках роз. «Эта сцена отражает в себе квинтэссенцию мужских сексуальных фантазий. Практически все красавицы в мейнстриме так или иначе напоминает девушку из этого фильма. Но в Америке так выглядят далеко не все женщины », – говорит керри Фрут.

 

Похожие записи

Об авторе

despravda